Партия власти на выборах в Молдавии получает 52% после обработки 99% протоколов

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президентская Партия действия и солидарности (ПДС) получает 52,3% по итогам прошедших в воскресенье досрочных выборов в парламент Молдавии, у Избирательного блока коммунистов и социалистов - 27,4%, у партии "Шор" - 5,8%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 99% протоколов.

Согласно этим данным, остальные 18 партий и еще один избирательный блок не преодолевают порог и не проходят в законодательный орган. В ходе голосования ЦИК и наблюдатели не информировали о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления. После подведения окончательных итогов они будут отправлены на утверждение в Конституционный суд страны.

Роспуск парламента был инициирован победившим на президентских выборах 2020 года прозападным политиком Майей Санду, которая нуждается в поддержке своей программы со стороны нового парламента и правительства.