Минобороны Китая выразило протест США из-за захода американского эсминца в воды КНР

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны КНР заявило о вторжении американского эсминца в территориальные воды Китая у Парасельских островов. Согласно опубликованному в понедельник заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, КНР выразила протест США в связи с инцидентом.

"12 июля американский ракетный эсминец Benfold, не получив разрешения правительства КНР, незаконно вторгся в территориальные воды архипелага Сиша (китайское название Парасельских островов)", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как указал Тянь Цзюньли, воздушные и военно-морские силы сопроводили американский корабль, сделали ему предупреждение и "вытеснили" из акватории. "Острова Сиша являются исконно китайской территорией, действия ВС США являются грубым нарушением суверенитета и безопасности Китая, наносят серьезный ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море, являются серьезным нарушением принципов международного права и ключевых норм международных отношений", - добавил официальный представитель.

"Факты демонстрируют, что США являются источником рисков безопасности в Южно-Китайском море, - продолжил Тянь Цзюньли. - Мы решительно осуждаем [их действия] и выражаем протест в связи с этим, призываем США немедленно прекратить подобные провокационные действия".

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.