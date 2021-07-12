Партия Санду получила 86,13% голосов на зарубежных участках

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Партию действия и солидарности (ПДС), поддерживающую президента Молдавии Майю Санду, поддержало 86,13% от проголосовавших за рубежом 207,2 тыс. избирателей в ходе прошедших в воскресенье выборов в парламент. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Центральной избирательной комиссии после обработки 96,67% бюллетеней, поступивших с открытых там 150 участков, главный соперник ПДС - Избирательный блок коммунистов и социалистов заручился поддержкой всего 2,51% (5,1 тыс.) соотечественников за рубежом.

Примерно такой же результат показал блок Ренато Усатого, получивший 2,79 % (5,7 тыс.) Остальные формирования получили еще меньше.

Молдавию за годы независимости покинула почти треть трудоспособного населения - до 1 млн человек. Как показывает статистика, роль выехавших за рубеж молдавских трудовых мигрантов в последние годы неуклонно растет. Если в 2005 году она составила всего 1% от общего числа голосовавших, то в 2014 уже 4%, в 2019 - 5,2%, а в 2021 - 14,1%.

Согласно общим результатам, после подсчета 99,58% голосов Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает 52,53% голосов, Избирательный блок коммунистов и социалистов - 27,36%, региональная Партия Шора - 5,78%. Остальные партии и блоки получили гораздо меньше голосов и не проходят в парламент.