Вооруженные силы Латвии направили на усиление охраны на восточной границе из-за мигрантов

РИГА, 12 июля. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в понедельник начинают оказывать Государственной службе пограничной охраны республики поддержку в охране восточной границы из-за возможного наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"С 12 июля НВС будут оказывать поддержку Государственной службе пограничной охраны на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе для усиления мер по сдерживанию нелегальной миграции", - говорится в сообщении. Ожидается, что поддержку пограничникам круглосуточно будут оказывать 24 земессарга (ополченца), а также от шести до 12 транспортных средств.

"Учитывая целенаправленное давление, которое Белоруссия оказывает на Литву, мы также должны быть готовы к аналогичным вызовам нелегальной миграции на восточной границе. В то же время это вопрос и эпидемиологической безопасности, поскольку большой и неконтролируемый поток мигрантов может увеличить распространение COVID-19 в Латвии", - отмечает глава оборонного ведомства Артис Пабрикс.

Погранохрана Латвии ранее обратилась к НВС и Минобороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В целом для усиления охраны на границе ведомство просило направить 50 военнослужащих и земессаргов.

С начала года в соседней Литве задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин балтийского государства 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.