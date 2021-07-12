Агентство ЕС ускоренно направит помощь Литве на границу с Белоруссией из-за миграции

ВАРШАВА, 12 июля. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю границ Frontex решило в ускоренном порядке направить дополнительную миссию на границу Литвы с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции. Об этом говорится в заявлении , размещенном в понедельник на официальном сайте агентства.

"Исполнительный директор Frontex согласился начать быстрое пограничное вмешательство на границе Литвы с Белоруссией, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением", - указано в сообщении.

"Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и специализированных сотрудников для проведения опросов мигрантов, для сбора информации о вовлеченных преступных сетях. Это солидарность ЕС в действии", - указал директор агентства Фабрис Леггери.

1 июля агентство направило на границу Белоруссии с Литвой и Латвией 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Как рассказали тогда ТАСС в пресс-службе Frontex, эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4-5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально, что в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год, поэтому литовское правительство попросило Frontex о помощи.

Две недели назад Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов. По ее данным, с начала года в Литве были задержаны 822 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.