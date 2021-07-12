БРЮССЕЛЬ 12 июля. /ТАСС/. Литва призвала ЕС ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая якобы организует переброску нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву. Об этом, прибыв в понедельник на встречу глав МИД стран - членов ЕС, заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие с намерением заставить нас изменить свою политику в отношении Минска. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - сказал он.

По мнению министра, миграционная атака является проблемой не только Литвы, но и всего ЕС. "Это является угрозой для всего сообщества, на помощь и реакцию которого мы рассчитываем", - заявил он.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.