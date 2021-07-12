В ЦИК Молдавии заявили, что проблем с доступом избирателей на участки за рубежом не было

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Избиратели за пределами Молдавии не испытывали проблем с доступом на избирательные участки во время досрочных парламентских выборов. Об этом заявил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил на брифинге по итогам обработки 99,58% протоколов.

"Последние участки за рубежом закрылись. Все пришедшие на них избиратели получили возможность проголосовать", - сказал он.

В ходе прошедших в воскресенье выборов в парламент за рубежом проголосовало 207,2 тыс. избирателей. Партию действия и солидарности (ПДС), поддерживающую президента Молдавии Майю Санду, поддержало 86,13% от числа проголосовавших, избирательный блок коммунистов и социалистов - 2,51%, блок Ренато Усатого - 2,79%.

Молдавию за годы независимости покинула почти треть трудоспособного населения - до 1 млн человек. Как показывает статистика, роль выехавших за рубеж молдавских трудовых мигрантов в последние годы неуклонно растет. Если в 2005 году она составила всего 1% от общего числа голосовавших, то в 2014 уже 4%, в 2019 - 5,2%, а в 2021 - 14,1%.

Согласно общим результатам, после подсчета 99,58% голосов ПДС получает 52,53% голосов, Избирательный блок коммунистов и социалистов - 27,36%, региональная Партия Шора - 5,78%. Остальные партии и блоки получили гораздо меньше голосов и не проходят в парламент.