Зеленский просит Раду в приоритетном порядке рассмотреть легализацию марихуаны на Украине

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о легализации оборота марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщил в понедельник депутат Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", - написал он в Telegram-канале. Депутат также опубликовал копию обращения главы государства по этому поводу.

В этом обращении указано, что, кроме легализации марихуаны, Зеленский просит рассмотреть еще четыре документа. Это законопроекты об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, о криминализации контрабанды, а также недостоверного декларирования товаров. Кроме того, указаны проекты законов об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов, а также об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины.

Законопроект об изменениях регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности зарегистрирован в Раде 2 июня 2021 года. Зеленский в качестве кандидата в президенты выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. При этом Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков, даже для медицинского использования.