Премьер Грузии заявил, что митинги противников ЛГБТ входили в интересы Саакашвили

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Беспорядки на митинге противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, которые 5 июля переросли в избиение журналистов и погромы в офисах неправительственных организаций, входили в интересы экс-президента республики Михаила Саакашвили. Такое мнение в понедельник на заседании правительства выразил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Тут задавали вопросы, какая связь была у организованного мероприятия ЛГБТ-сообщества конкретно с Саакашвили. Одним из организаторов и сторонников указанного мероприятия была организация "Стыдно" (поддерживает ЛГБТ), которая полностью управляется организациями Саакашвили. Это подтвержденный факт, друзья", - сказал Гарибашвили. В этом контексте он сделал вывод, что активным продвижением митинга ЛГБТ организации экс-президента намеренно провоцировали противников мероприятия.

Глава правительства усмотрел в беспорядках и интересы России. "Указанные факты насилия не входили в интересы ни правительства, ни церкви. Соответственно, мы должны сказать, что это входило в интересы одного человека (Саакашвили) и реваншистской политической группы. Конечно же, довольно свободно можно сказать, что это также было и в интересах России", - добавил он.

Премьер также отметил, что главной целью беспорядков была дискредитация европейских ценностей и разделение грузинского общества. Гарибашвили назвал события 5 июля "очередным безуспешным заговором против государства", запланированным антигосударственными и антицерковными силами.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные лица стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.

Саакашвили в Грузии

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В настоящее время политик проживает за границей, в частности на Украине и в одной из стран ЕС.