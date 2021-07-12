Глава МИД Белоруссии заявил о перспективах для углубления интеграции с Россией

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусские власти видят хорошие перспективы для дальнейшего углубления интеграции с основным союзником - Россией.

"Мы видим сегодня хорошие перспективы для дальнейшего углубления интеграции с нашим основным союзником. И самое главное, что это взаимовыгодные перспективы. Я считаю, что это основополагающее", - сказал Макей в интервью телеканалу RT, распространенном в понедельник, отметив, что "на западном фронте действительно без перемен". По его словам, и политические, и торгово-экономические, и гуманитарные, и военно-политические контакты РФ и Белоруссии активно развиваются, особенно в последнее время, "чему способствует соответствующая политика западных партнеров".

Макей также напомнил, что будущее отношений Белоруссии и России прописано в Договоре о создании Союзного государства, заключенном достаточно давно, в котором предусмотрены конкретные направления взаимодействия и конкретные шаги, некоторые из которых в прошлом не были сделаны. "Поэтому на каком-то этапе обеим странам пришлось вернуться к подготовке союзных программ, карт по углублению интеграции, направленных на реализацию положений этого договора", - сказал он.

По словам министра, задача сейчас состоит в том, чтобы "искусственно не подстегивать процессы, действительно выстроить на ежедневной основе нормальное сотрудничество между Беларусью и Россией во всех областях". "А дальше мы будем смотреть. Сама жизнь, сама практика покажет, какой формат может получиться в итоге по результатам этого сотрудничества", - сказал Макей.