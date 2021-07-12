В зале заседаний парламента Грузии произошла драка

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Представители оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в понедельник устроили драку в зале заседаний парламента. Драка в прямом эфире транслируется телеканалом "Рустави 2".

Драка возникла после того, как представители СМИ и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными депутатами в связи со смертью оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества. Парламентские приставы не впускали журналистов и оппозиционных политиков, однако те силой прорвались, после чего началась драка.

В ней участвовали председатели оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" депутаты Ника Мелия и Георгий Вашадзе, а также другие политики. От "Грузинской мечты" участвовали депутаты Виктор Джапаридзе, Василий Чигогидзе и другие. На данный момент сессия прервана. Приставы сумели взять ситуацию под контроль: они выводят из зала заседаний представителей СМИ и враждебно настроенных депутатов.

Представители СМИ, а также оппозиционные политики стали собираться у парламента в понедельник утром. Сначала их не впускали в здание законодательного органа, однако позже часть из них прорвалась в парламент. На 18:00 (17:00 мск) анонсирована акция протеста у парламента в связи со смертью оператора "ТВ Пирвели".

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у парламента с требованием отставки правительства.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные лица стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.