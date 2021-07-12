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Додон поздравил пропрезидентскую партию с победой на выборах в Молдавии

Политик также заявил об уходе в оппозицию

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон поздравил с победой на досрочных выборах в парламент Партию действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента страны Майю Санду. Об этом он сообщил в ходе брифинга в понедельник.

"Хочу поздравить ПДС и Майю Санду с полученным на выборах результатом, теперь они получили полную власть в стране. Мы желаем им успеха. <...> Мы уходим в оппозицию. Будем внимательно следить за их действиями", - сказал Додон.

Додон по итогам состоявшихся в воскресенье парламентских выборов заявил, что не намерен выводить людей на улицы, и призвал к скорейшему формированию правительства.

"Я думаю, что сейчас выводить людей [на улицы] смысла нет. Я думаю, что нужно быстро пройти все процедуры утверждения результатов, провести первое заседание парламента, чтобы быстро было назначено правительство, чтобы начать работать. Сейчас не время для протестов", - сказал он.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, Майя
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