Власти Белоруссии заявили о готовности к переговорам с Западом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова к диалогу с Западом, но пока не слышит там здравого голоса.

"Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре,- сказал Макей в интервью телеканалу RT, распространенном в понедельник. - Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, которые изъявят желание на сей счет, но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада".

По словам министра, Белоруссия "никогда не была и не собирается быть источником напряженности". "Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в диалоге. Мы всегда лишь отвечали на те рестриктивные меры, которые наши партнеры приняли по отношению к Беларуси", - подчеркнул Макей. Он отметил, что Минск готов "обсуждать конкретные направления взаимодействия, если со стороны партнеров будет искренняя откровенность к такого рода диалогу".

Макей указал также на то, что на этом фоне для Минска остается "самым главным экономика". "Мы считаем, что принцип многовекторности сохраняет свою актуальность даже в сегодняшнее непростое время, когда у нас есть ряд трудностей в организации нашего взаимодействия со странами так называемого коллективного Запада", - сказал министр. По его словам, понятие многовекторности не означает, что Белоруссия собираемся "от кого-то уходить и к кому-то приходить". "Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения, например, Россия", - сказал Макей.

Одновременно министр напомнил, что после того как провалилась попытка организации государственного переворота в Беларуси и западные партнеры предприняли ряд санкционных мер по отношению к стране, Минск "вынужден был отвечать". "И отвечать мы будем адекватно тем шагам, негативным шагам, которые предприняты и будут предприняты в отношении Беларуси", - отметил он.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года руководство ряда европейских стран и США не признали результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С конца июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против Белоруссии.