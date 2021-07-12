В МИД Казахстана заявили, что не получали обращений от США о приеме афганских беженцев

НУР-СУЛТАН, 12 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана не получало обращения от США о возможном размещении на своей территории афганских беженцев, которые сотрудничали с американскими вооруженными силами. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МИД Казахстана.

"В министерство иностранных дел официально от американской стороны не поступало подобных обращений", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, обращались ли США к Казахстану по поводу возможного приема афганских беженцев.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой временно разместить на своей территории примерно 9 тыс. афганцев, которые работали на Вооруженные силы США.

Войска США в настоящее время покидают Афганистан. Вывод должен быть завершен к 11 сентября, и сотрудничавшие с американцами афганцы торопятся покинуть страну до завершения вывода войск. По информации источников агентства Блумберг, договоренность о приеме афганцев должна стать частью более широкого соглашения о сотрудничестве с центральноазиатскими странами в том, что касается Афганистана.

Ситуация с безопасностью в Афганистане значительно ухудшилась в апреле нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских сил в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" (запрещено в России) наращивает темпы наступления по ряду направлений.