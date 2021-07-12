Вице-спикер парламента Чехии считает, что Прага не может обойтись без Москвы

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Чехия нуждается в РФ, а Россия в Чехии нет. С такой оценкой выступил в понедельник первый вице-спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип, комментируя сетевому изданию Parlamentni listy ситуацию с инцидентом во Врбетице, причастность к которому чешские власти приписывают российским спецслужбам.

"Мы [Чехия] нуждаемся в России, а Россия в нас - нисколько, - отметил политик. - То, что КПЧМ и предполагала, о чем с начала "врбетицкой" истерии, не опирающейся на доказательства, предупреждала, стало болезненной действительностью. Никто не обвинен [в связи с инцидентом во Врбетице], нет улик для выдачи международного ордера на арест. Чешские предприниматели лишаются в России многомиллионных заказов. Тамошние [российские] торговые партнеры отворачиваются от них".

Возникшей в чешско-российских отношениях ситуацией возмущены объединения чешских предпринимателей. После закрытия в Москве выполняющего роль посредника с российскими бизнес-партнерами Чешского дома, относящегося к посольству республики, они призывают к созданию в столице РФ самостоятельного чешского предпринимательского центра. Тем не менее, как подчеркнул Филип, не известно, захочет ли Россия вновь сотрудничать с Чехией после предпринятых ею антироссийских шагов.

Место чешских компаний на российском рынке занимают фирмы из других стран Евросоюза, отмечает политик. "За глупость [приходится] платить. За это заплатят все [чешские] граждане [повышающимися] налогами. За предательство национальных интересов нужно наказывать тюрьмой. Возможно, будущее правительство [Чехии, которое будет сформировано по итогам предстоящих 8 и 9 октября текущего года парламентских выборов в республике] отважится на это", - отметил Филип.