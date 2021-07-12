Совет ЕС утвердил отправку миссии военных инструкторов в Мозамбик

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне глав МИД утвердил в понедельник решение об отправке миссии военных инструкторов в Мозамбик с целью повышения стабильности в стране и оказания помощи Мапуту в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил решение о направлении в Мозамбик военной тренировочной миссии. Основной целью этой миссии станет подготовка Вооруженных сил Мозамбика, а также защита мирного населения и восстановление безопасности в провинции Кабу-Делгаду", - говорится в документе.

С инициативой отправки тренировочной миссии ЕС в Мозамбик выступила Португалия, колонией которой Мозамбик оставался до 1975 года.

В провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика уже четвертый год подряд расширяется деятельность исламистских террористических группировок. Речь идет о региональных структурах "Ансар ас-Сунна" (ранее именовавших себя "Аш-Шабаб"), действующих в коалиции с подразделением запрещенного в РФ "Исламского государства" ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Лидеры "Ансар ас-Сунна" и ISCAP ставят общую цель создания на территории Мозамбика исламистского государства. С 2017 года на севере Мозамбика от рук террористов, по данным ООН, погибли 2,5 тыс. человек, около 600 тыс. стали беженцами.