ЦИК Молдавии опубликовал итоги парламентских выборов

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Такие предварительные данные опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов, поступивших с участков.

Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также проходит Партия Шор, получившая 5,7%.

Голосование прошло при самой низкой за всю историю парламентских выборов Молдавии явке - 48,4%.

Согласно предварительным подсчетам, ПДС может получить больше 60 из 101 места в парламенте после перераспределения депутатских мандатов.

В понедельник делегация наблюдателей от миссии СНГ сообщила об отсутствии нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов. По их данным, голосование проходило в спокойной обстановке с соблюдением избирательного законодательства Молдавии. Сегодня ПДС уже поздравил лидер входящей в блок Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон, который заявил об уходе возглавляемого им формирования в оппозицию.

Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдавии избирается на четыре года.