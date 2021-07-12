Новое правительство Молдавии могут сформировать через две недели

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Победившая на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) может сформировать новый кабмин республики через две - две с половиной недели. Об этом в понедельник заявил ТАСС лидер пропрезидентской Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

"Я думаю, порядка двух недель - самое большое, должно все это решиться. Если не будет, конечно, контестации со стороны партий, потому что у нас [в выборах] их участвовало 23. Это может занять немного времени <...> Но оптимистичный сценарий - это две - две с половиной недели", - сказал Гросу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, длительность этого процесса зависит от того, насколько быстро ЦИК республики представит все данные по результатам выборов Конституционному суду.

Гросу добавил, что партия уже выбрала кандидатуры на все ключевые позиции. "У нас нет времени на акклиматизацию. Как только будут признаны результаты выборов - сразу к работе", - заключил он.

Партия действия и солидарности готова сотрудничать с другими фракциями, избранными в законодательный орган республики.

"У нас был опыт работы в предыдущем парламенте, и были инициативы, которые выдвигали мы, или хорошие инициативы, которые выдвигали социалисты, и мы их поддерживали <...> Взрослые политики должны искать прагматичные решения проблем граждан, а не быть постоянно на баррикадах. Если не умеешь находить компромиссы, тогда сложно быть в политике", - сказал Гросу, отвечая на вопрос о готовности сотрудничать с другими силами в парламенте.

После обработки 100% протоколов Партия действия и солидарности поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также проходит Партия Шор, получившая 5,7%.