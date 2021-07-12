В ЦИК сообщили, что партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных выборах в Болгарии

СОФИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам обработки 98,92% протоколов к 13:30 (совпадает с мск).

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за партию "Есть такой народ" отдали голоса 23,91% граждан (645 129 человек). На второй позиции партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, за которую голосовали 23,69% (639 221). На третьем месте Болгарская социалистическая партия - 13,51% голосов (364 545).

В новый созыв парламента также проходят партия "Демократическая Болгария" (12,56% - 338 963), "Движение за права и свободы" (10,66% - 287 712) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (5,03% - 135 630). Остальные политические объединения четырехпроцентный избирательный барьер не преодолевают. Ожидается, что официальные итоги голосования будут объявлены в четверг.

Партия "Есть такой народ" в понедельник объявила о своих планах самостоятельно сформировать новое правительство Болгарии.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 11 июля, и прошли без серьезных нарушений. Впервые при голосовании в основном использовались специализированные машины, это показало высокую эффективность. За 240 мест в 46-м созыве Народного собрания Болгарии (однопалатный парламент) боролись представители 23 партий и коалиций.