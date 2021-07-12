В две провинции ЮАР направили войска для поддержки действий полиции

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны ЮАР объявило в понедельник, что приступает к развертыванию воинских подразделений в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь для поддержки полиции в ее противодействии беспорядкам. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны, размещенном на его портале.

"Количество военных и длительность их миссии будут определены исходя из анализа соответствующими органами складывающейся ситуации, - говорится в документе. - Целью размещения армейских сил является обеспечение условий для безопасной работы полиции и служб безопасности по поддержанию законности и порядка". В сетях уже появились видеосюжеты, на которых группы военнослужащих с автоматическим оружием патрулируют улицы одного из городов провинции Квазулу-Наталь.

Ранее в понедельник представитель Национальной объединенной оперативно-разведывательной структуры ЮАР (NatJOINTS) полковник Бренда Муридили заявила, что власти ЮАР разворачивают дополнительные силы и средства в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь, которые находятся в эпицентре беспорядков, вызванных протестами против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Она сообщила, что за минувшие два выходных дня полиция арестовала в обеих провинциях 219 человек в связи с продолжающимися беспорядками. В свою очередь полиция ЮАР подтвердила, что в ходе беспорядков убиты шесть человек. По данным местного телеканала eNCA, утром в понедельник в пригороде Йоханнесбурга был найдено тело седьмого погибшего. В основном это охранники магазинов.

С пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно перерастают в беспорядки. Толпы молодых людей жгут на дорогах машины, преимущественно грузовики, грабят магазины, совершают акты вандализма. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены мегаполис Йоханнесбург и столица ЮАР Претория.