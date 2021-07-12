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Российских дипломатов из Мазари-Шарифа и Хайратона в Афганистане эвакуировали

Их доставили на территорию Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 июля. /ТАСС/. Дипломаты генконсульства России в Мазари-Шарифе, работавшие в афганском городе Хайратон, эвакуированы на территорию Узбекистана. Об этом в понедельник сообщил ТАСС официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"В настоящее время дипломаты генконсульства Российской Федерации в Мазари-Шарифе, находившиеся в афганском городе Хайратон, эвакуированы на территорию Узбекистана", - уточнил Кабулжанов.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента МИД Замир Кабулов сообщил, что в целях безопасности дипломаты генконсульства РФ в Мазари-Шарифе, осуществлявшие прием граждан в городе Хайратон, эвакуированы на территорию Узбекистана.

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АфганистанУзбекистанРоссия
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