В Болгарии начались международные авиационные учения "Фракийская звезда"

СОФИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Международные авиационные учения "Фракийская звезда - 2021" начались в понедельник в Болгарии. Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, в воздушных тренировках, которые продлятся до 22 июля, будут участвовать самолеты и вертолеты ВВС Болгарии, Греции, Румынии и США.

"Фракийская звезда - 2021" - международные авиационные учения, которые проводятся в воздушном пространстве Болгарии, Греции и Румынии. Они предоставляют участникам возможность генерировать богатый опыт и реальное взаимодействие. Болгарские ВВС во время полетов будут наносить удары по объектам, защищаемым группировкой противовоздушной обороны, и реализовывать задачи по боевому поиску и спасению", - говорится в сообщении.

Болгарские ВВС будут выполнять задачи на самолетах Су-25 авиабазы Безмер, вертолетах Ми-24, AS-532 AL Cougar и Bell-206 авиабазы Крумово. Авиабаза Граф Игнатьево обеспечит руководство полетами и логистическую поддержку американских самолетов F-16 из состава 31-го авиакрыла ВВС США в Европе, которые базируются на авиабазе Авиано в Италии и были временно переброшены в Болгарию. Румынские и греческие экипажи на F-16 включатся в тренировки с аэродромов базирования в своих странах.