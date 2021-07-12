В Иране заявили, что завершение переговоров по ядерной сделке зависит от нового кабмина

ТАСС, 12 июля. Проведение завершающей стадии переговоров в Вене по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе станет ответственностью нового правительства Ирана и избранного президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом в понедельник сообщило иранское министерство иностранных дел Меджлису (парламенту) страны.

Как передал телеканал Al Arabiya, МИД Ирана оповестил парламент страны, что "завершение переговоров в Вене оставлено на усмотрение правительства Раиси".

Несколько часов назад, как указало иранское агентство IRNA, внешнеполитическое ведомство страны представило Меджлису ежеквартальный отчет, касающийся выполнения СВПД и последних результатов, достигнутых в ходе переговоров в столице Австрии.

Избранный президент Ирана Раиси одержал победу на всеобщих выборах, прошедших в стране 18 июня. Он будет приведен к присяге 3 августа.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду дискуссий.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.