Первый тур президентских выборов во Франции может состояться 10 апреля 2022 года

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Первый тур выборов президента Франции может состояться 10 или 17 апреля 2022 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МВД республики.

В нем отмечается, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен провел консультации со всеми политическими партиями по вопросу календаря президентских и парламентских выборов 2022 года. Как указывается в документе, министр предложил два варианта проведения президентских выборов.

Согласно одному варианту, первый тур выборов президента страны должен пройти 10 апреля, второй - 24 апреля. Другой же вариант предусматривает проведение первого тура 17 апреля, второго - 1 мая.

В этом же документе отмечается, что парламентские выборы могут пройти 5 июня (первый тур) и 12 июня (второй тур) или же 12 июня (первый тур) и 19 июня (второй тур).

"Окончательный график проведения выборов будет оглашен в ходе Совета министров в ближайшие дни", - добавили в министерстве.