ЕС не исключил возможность приостановки упрощенного визового режима для Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Евросоюз не исключает возможность приостановки упрощенного визового режима для граждан Белоруссии в связи с растущим потоком нелегальных мигрантов в Литву с территории этой страны. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на слушаниях в Европарламенте по миграционной ситуации на границе Литвы и Белоруссии.

"Как еврокомиссар по внутренним делам, я отвечаю за визовые вопросы. В этом качестве я готова рассмотреть меры по приостановке [упрощенного] визового режима для Белоруссии", - заявила она. Еврокомиссар не уточнила, что в связи с ковидными ограничениями краткосрочные визы в ЕС гражданам Белоруссии не выдаются с прошлого года.

При этом Йоханссон дала понять, что речь не идет о прекращении выдачи виз: "Безусловно, при этом нам необходимо гарантировать поддержание контактов с рядовыми белорусами".

В ответ на введение ЕС экономических санкций против Белоруссии Минск приостановил действие соглашения о реадмиссии, которое предусматривает обязательство принимать высылаемых из ЕC нелегальных мигрантов, прибывших в сообщество с территории Белоруссии. Это соглашение было подписано в июле прошлого года в едином пакете с соглашением об упрощении визового режима, которое сократило стоимость шенгенских виз для белорусов и список документов, необходимых для получения краткосрочных виз.

Йоханссон сообщила, что число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, уже возросло в 22 раза по сравнению со всем прошлым годом и превысило 1 600 человек, при этом более половины от этого количества прибыли в Литву с начала июля. Большинство прибывающих через Белоруссию мигрантов являются выходцами из Ирака, Конго и Камеруна. Еврокомиссар подчеркнула, что они прибывают в Белоруссию коммерческими авиарейсами, которые летают из Ирака четыре раза в неделю, а из Турции - ежедневно.

В мае этого года ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков, а в конце июня впервые ввел против Минска экономические санкции и четвертый пакет индивидуальных ограничительных мер.