Зеленский на переговорах с Меркель нацелен добиться остановки проекта "Северный поток - 2"

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта "Северный поток - 2" во время своего нынешнего визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Об этом заявил на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток - 2", пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о задачах визита Зеленского в Берлин и переговоров с Меркель.