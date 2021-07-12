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Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки "Талибана"

Операция была проведена в ночь на 12 июля в провинции Логар
© REUTERS/Danish Siddiqui, архив

ТЕГЕРАН, 12 июля. /ТАСС/. Оперативники сил безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения "Талибан" (запрещено в РФ) Кари Шагаси. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте министерства внутренних дел Афганистана.

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Операция была проведена минувшей ночью в районе Мохаммад Агахи провинции Логар. Одновременно были задержаны двое подручных Шагаси, указывается в заявлении.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

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