Президент Кубы заявил, что перебои с электричеством стране вызвала нехватка топлива

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Отключения электроэнергии на Кубе в летний период происходят, в частности, из-за несвоевременной доставки топлива для станций по причине санкций со стороны США.

"Вы можете быть уверены, что государство делает все, чтобы обеспечить страну электроэнергией, особенно в условиях санкций. Отключения энергии происходят не потому, что государство хочет озлобить народ, - заявил президент в эфире государственного телевидения республики. - В определенный период топливо поступало с серьезными задержками из-за блокады. <...> Те, кто ввел блокаду, рассчитывают на рост недовольства".

Президент отметил, что в некоторых случаях власти вынуждены отключать от питания предприятия, чтобы обеспечить энергией жилой фонд.

Куба в значительной степени зависит от поставок нефти из-за рубежа для производства электроэнергии. Власти острова поставили задачу, чтобы к 2030 году 24% необходимой стране энергии поступало из возобновляемых источников.

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в эту страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.