{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минфина США призвала ЕС вместе бороться со "злонамеренными" действиями РФ и Китая

По словам Джанет Йеллен, необходимо продолжить совместную работу по продвижению основанного на правилах международного порядка, который приносил пользу со времен Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США и ЕС должны противостоять "злонамеренному поведению" России и Китая. Об этом заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на заседании Еврогруппы. Текст выступления распространила пресс-служба американского ведомства.

"Нам необходимо продолжить совместную работу по продвижению основанного на правилах международного порядка, который приносил пользу нашим экономикам и обществам со времен Второй мировой войны. Вместе нам необходимо противостоять угрозам принципам открытости, честной конкуренции, прозрачности и подотчетности, - сказала Йеллен. - Эти вызовы включают несправедливые экономические практики Китая, злонамеренное поведение и нарушения прав человека, а также продолжающиеся нарушения прав человека в Белоруссии, продолжающееся и растущее злонамеренное поведение России".

"Чем больше мы противостоим этим угрозам единым фронтом, тем успешнее мы будем", - считает министр.

Теги
СШАРоссияКитайЙеллен, Джанет
Президент Кубы заявил, что власти не считают характер протестов в стране мирным
Мигель Диас-Канель отметил, что до выступлений при участии США против деятельности властей Кубы была развернута масштабная информационная кампания в соцсетях с целью разделить общество
Читать полностью