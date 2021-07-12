Глава Минфина США призвала ЕС вместе бороться со "злонамеренными" действиями РФ и Китая

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США и ЕС должны противостоять "злонамеренному поведению" России и Китая. Об этом заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на заседании Еврогруппы. Текст выступления распространила пресс-служба американского ведомства.

"Нам необходимо продолжить совместную работу по продвижению основанного на правилах международного порядка, который приносил пользу нашим экономикам и обществам со времен Второй мировой войны. Вместе нам необходимо противостоять угрозам принципам открытости, честной конкуренции, прозрачности и подотчетности, - сказала Йеллен. - Эти вызовы включают несправедливые экономические практики Китая, злонамеренное поведение и нарушения прав человека, а также продолжающиеся нарушения прав человека в Белоруссии, продолжающееся и растущее злонамеренное поведение России".

"Чем больше мы противостоим этим угрозам единым фронтом, тем успешнее мы будем", - считает министр.