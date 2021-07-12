Совбез Украины анонсировал введение новых санкций

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал введение новых санкций по итогам запланированного на пятницу заседания Совбеза. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник.

"На следующем заседании СНБО рассмотрит вопрос введения новых санкций. Соответствующие санкционные списки уже формируются", - сказал он, отказавшись уточнить какие-либо подробности.

По словам Данилова, очередное заседание СНБО будет проведено в одном из областных центров. В повестку дня включат также "вопросы по национальной безопасности и НАТО", добавил он.

Как ожидается, в пятницу Совбез одобрит представленный на прошлой неделе правительством Украины список санкций против граждан Белоруссии. 7 июля на заседании украинского правительства было принято распоряжение под названием "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссии". В санкционный список попали, в частности, сын президента Александра Лукашенко, председатель Следственного комитета, глава МВД, глава и члены ЦИК, руководитель Администрации президента Белоруссии, руководитель КГБ, пресс-секретарь Лукашенко, командир спецназа "Альфа", глава Конституционного суда Белоруссии. Всем им предлагается запретить въезд и транзит по территории Украины, а также заморозить их активы. В санкционном списке 52 человека.

В проекте постановления указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 года об аналогичных мерах против президента Белоруссии и ряда высокопоставленных чиновников, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов [в республике] и нарушение прав человека".