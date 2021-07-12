Погранслужба Польши сообщила о росте нелегальной миграции на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 12 июля. /ТАСС/. Число задержанных на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов уже вдвое превысило показатели за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные, которые передали ТАСС в пресс-службе пограничной охраны Польши.

"С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляской пограничной службой, были задержаны 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу (то есть не через пограничные переходы) вопреки закону, - указано в сообщении. - В прошлом году мы задержали 122 нелегальных мигранта на этом участке границы (в течение всего 2020 года)".

Как подчеркнули в пресс-службе, "с начала этого месяца, то есть с 1 июля, пограничная служба задержала 91 нелегального мигранта, в том числе две большие группы: 40 и 49 человек".

Ранее с проблемой роста нелегальной миграции столкнулась Литва. С начала года в этой стране были задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Оказавшись в Литве, при задержании они заявляют, что просят предоставить убежище. Кабмин страны 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.