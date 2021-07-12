Вооруженные группировки в Ираке отказались от мира с ВС США и объявили им "открытую войну"

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные группировки так называемого иракского сопротивления отказываются от перемирия с Вооруженными силами США и объявляют им "открытую войну" с проведением конкретных операций, направленных против американского присутствия в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении военизированного ополчения "Асаиб Ахль аль-Хакк", входящего в проправительственные формирования шиитов на территории Ирака.

"Отряды сопротивления объявляют о прекращении перемирия и начинают проводить специальные операции против интересов американцев в Ираке, - цитирует текст заявления местный новостной портал​​​​​​​ SHAFAQ News. - Не может быть никакого перемирия с оккупантами, мы будем вести открытую войну с американцами до их ухода [из Ирака]".

В сообщении также подчеркивается, что "некоторые политические блоки в стране попали в орбиту американского влияния, ставя свои частные интересы над общенациональными", поэтому военизированные группировки, такие как "Асаиб Ахль аль-Хакк", будут добиваться "выполнения постановления парламента о выводе иностранных войск с территории Ирака".

Ранее ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", неоднократно угрожал ударами по войскам США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом резолюцией. Она была одобрена законодателями республики после гибели в январе прошлого года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Неоднократно в последние месяцы подвергалась ракетным обстрелам и тщательно охраняемая "зеленая зона" Багдада, где расположены американское посольство и дипмиссии других стран. Подобные вылазки совершались и против иракских военных объектов, где дислоцированы иностранные контингенты.

5 января 2020 года парламент арабской республики принял резолюцию с требованием полного вывода с ее территории всех иностранных сил. В середине марта нынешнего года иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.