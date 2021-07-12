ЕС намерен предложить Кабулу помощь в стабилизации Афганистана после ухода западных войск

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Евросоюз намерен предложить Афганистану помощь в стабилизации ситуации в стране после завершения вывода оттуда военных США и НАТО. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Министры призвали "Талибан" (запрещен в России) принять участие в политическом процессе. Они также призвали мировое сообщество оказать Афганистану необходимое содействие. Я буду обсуждать ситуацию со многими региональными игроками, в ближайшие дни я приму участие в конференции [высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"]. в Ташкенте, в Узбекистане, в которой примет участие президент Афганистана. ЕС намерен предложить помощь в стабилизации страны после вывода западных военных", - заявил Боррель.

США и НАТО начали вывод своих войск из Афганистана 29 мая этого года, после продолжавшейся почти 20 лет военной операции в этой стране.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил в интервью RT, что граничащему с Афганистаном Таджикистану нужна техническая помощь, но необходимости в привлечении коллективных сил ОДКБ для охраны таджикско-афганской границы нет. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не оказывает влияния на ситуацию на территории союзников Москвы.