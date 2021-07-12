СМИ: суд в Турции арестовал гражданина Киргизии Орхана Инанды

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Турецкий суд арестовал гражданина Киргизии турецкого происхождения Орхана Инанды, который является основателем сети образовательных учреждений. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV.

Анкара обвиняет Инанды в том, что он является главой "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО) в Центральной Азии. Турецкий телеканал утверждает, что Инанды в ходе допроса признал свою вину.

Инанды приехал в Киргизию из Турции в 1995 году и создал в республике сеть популярных образовательных учреждений "Сапат". В нее в настоящее время входят 16 лицеев, университет "Ала-Тоо" и пять школ, в которых на сегодняшний день обучаются почти 10,5 тыс. человек. В 2012 году Инанды получил киргизское гражданство. За вклад в развитие системы образования он был награжден медалью "Данк" и почетной грамотой правительства.

Инанды был похищен в Бишкеке в ночь с 31 мая на 1 июня. В течение месяца в столице Киргизии продолжались митинги с требованием прояснить его судьбу. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о задержании Инанды и его доставке в страну. По его словам, Инанды являлся руководителем организации ФЕТО (Анкара называет ее террористической и считает ответственной за попытку госпереворота в 2016 году) в Центральной Азии. На следующий день после этого заявления МИД Киргизии вручил ноту послу Турции в республике, в которой спецоперация турецких силовиков охарактеризована как похищение.