Более 200 отелей Кипра примут участие в программе поддержки вакцинированных туристов

НИКОСИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Более 200 кипрских отелей выразили готовность принять участие в правительственной программе поддержки внутреннего туризма и стимулирования вакцинации населения острова, которая предусматривает субсидирование части гостиничных расходов тех граждан и постоянных жителей Кипра, которые будут привиты препаратами от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник газете Cyprus Mail генеральный директор кипрской Ассоциации отельеров (Pasyxe) Филокипрос Руссунидис, о чем издание информировало на своем сайте.

Схема будет действовать в период с 16 июля по 31 августа. Она предусматривает, что государство профинансирует 35% стоимости проживания в двухместном номере при его цене не более €80 за ночь, включая завтрак, и при бронировании такого номера не менее чем на трое суток. Воспользоваться этим предложением смогут как вакцинированные жители острова, так и те, кто переболел ковидом в течение 180 дней, предшествовавших заселению в отель.

"Фактически это значит, что клиенты, пользующиеся данной схемой, могут в конечном итоге заплатить всего €50 за проживание в отелях, что является отличным предложением", - сказал Руссунидис.

По его словам, список гостиниц, участвующих в данной программе, будет вскоре опубликован.

Глава ассоциации также сообщил, что более 100 отелей присоединились к плану, реализация которого предполагает, что медицинские бригады будут объезжать гостиницы, организуя там мобильные пункты вакцинации и делать прививки по месту работы клиентов. Как утверждает Руссунидис, заинтересованность в том, чтобы воспользоваться услугами этого сервиса, выразили 2 тыс. сотрудников отелей.

По информации Pasyxe, распространенной на прошлой неделе, более 50% персонала кипрских гостиниц пока не привиты вакциной от коронавируса.