Литва предложила ЕС три варианта санкций против Белоруссии из-за мигрантов

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Вильнюс, призывающий ЕС ввести новые санкции против Белоруссии, которая якобы организует переброску нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву, предложил три варианта санкций. Об этом сообщило в понедельник агентство BNS, которому министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис в понедельник прокомментировал итоги обсуждения проблем миграции на встрече глав МИД стран - членов ЕС.

"Коллегам мы предложили три варианта мер: ввести пятый пакет, который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям, которые занимаются организацией переброски нелегальных мигрантов", - приводятся в сообщении его слова.

Ландсбергис утверждал, что проблемы Литвы в ЕС понимают и разделяют обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией. "За столом [переговоров] звучали голоса солидарности - от Севера до Юга. Партнеры слышат и поддерживают нас", - сказал он.

С начала года в Литве задержали 1 676 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Литва на ней спешно строит ограждение из колючей проволоки и вдобавок намерена построить стену.