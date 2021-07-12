Керри позитивно расценил переговоры с Лавровым по климату

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри назвал хорошим началом свои переговоры в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Очень важно, что мы наращиваем глобальные амбиции по климатической повестке на пути к конференции в Глазго (в ноябре в Глазго пройдет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) и после. Хорошее начало обсуждения возможностей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о том, как разрешить кризис в сфере климата", - говорится в размещенной в понедельник записи Керри в Twitter.

Американский эмиссар заявил перед началом переговоров с Лавровым, что США и России, выбросы парниковых газов в которых достигают значительных объемов, необходимо действовать сообща по вопросам изменения климата.