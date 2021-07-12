{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган заявил, что Турции и Израилю важно поддерживать диалог, несмотря на разногласия

Президент Турции подчеркнул, что отношения страны с Израилем имеют большое значения для безопасности и стабильности Ближнего Востока

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник первые телефонные переговоры с израильским коллегой Ицхаком Герцогом после вступления второго в должность президента Израиля. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган отметил, что, несмотря на все разногласия, важно поддерживать контакты и диалог. Международное сообщество ожидает, что палестино-израильский конфликт будет урегулирован в рамках резолюций ООН, - говорится в сообщении. - Эрдоган также подчеркнул, что турецко-израильские отношения имеют большое значения для безопасности и стабильности Ближнего Востока".

По словам Эрдогана, "позитивные шаги, предпринятые в урегулировании палестино-израильского конфликта, также будут способствовать развитию отношения между Турцией и Израилем".

Турецкий лидер также поздравил Герцога с избранием на пост президента Израиля.

Теги
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
США заявили, что не устанавливают крайних сроков для седьмого раунда переговоров с Ираном
При этом, по словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, в Вашингтоне осознают, что продвижение Ирана в рамках его ядерной программы будет оказывать влияние на позицию США относительно того, "возвращаться ли в конечном счете к СВПД"
Читать полностью