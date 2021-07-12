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СМИ: не менее 30 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке

Двадцать человек удалось спасти, сообщает Al Arabiya

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар. Об этом информировал в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Как уточняется, 20 человек удалось спасти. По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице "Имам Хусейн" - взрыв баллона с кислородом.

На кадрах, которые распространил телеканал, видно, что пламя охватило все корпуса здания. Десятки человек в настоящий момент остаются заблокированными в больнице.

Это не первый подобный инцидент в Ираке с медучреждением для больных с коронавирусом. Так, 24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.

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