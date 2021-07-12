Президент ЮАР заявил о беспрецедентных актах общественного насилия

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика пережила за последние несколько дней и ночей акты общественного насилия, которые "редко встречались за всю историю нашей демократии". Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось на портале правительства страны и последовало после четырех дней беспорядков, первоначально вызванных протестом против тюремного заключения бывшего главы государства Джейкоба Зумы.

"Беспорядки могли быть начаты людьми, которые добивались собственных целей, - подчеркнул Рамапоса. - Благодаря работе наших правоохранительных органов в провинции Квазулу-Наталь арестованы 166 подозреваемых в противоправных действиях, в провинции Гаутенг - 323". Он отметил, что есть погибшие, перечислив десять имен.

Президент ЮАР признал, что многие районы в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг переживают неспокойное время, когда толпы громят магазины, разрушают инфраструктуру, перекрывают дороги и поджигают автомобили. "Беспорядки, мародерство и поджоги грозят стране созданием в ближайшие несколько недель нехватки продовольствия и медикаментов, - подчеркнул он. - В ряде мест прекращена вакцинация населения от коронавируса, что негативно скажется на всей программе борьбы с пандемией. Многие граждане испытывают страх и тревогу по поводу происходящего насилия".

Рамапоса сообщил, что как верховный главнокомандующий он отдал приказ армейским частям прибыть в эпицентры беспорядков в Квазулу-Наталь и Гаутенг и оказывать помощь полиции. Одновременно из отпусков отзываются все сотрудники полиции и служб охраны порядка. Ускорен судебный процесс с тем, чтобы мародеры и вандалы "ощутили на себе всю силу закона".

"Верховенство закона является основой нашего общества, и никто не может безнаказанно нарушать законы, - подчеркнул Рамапоса. - Каждый гражданин страны будет защищен от насилия, а каждый совершивший преступление будет найден, арестован и предстанет перед судом".

Президент сообщил, что начались широкие консультации с лидерами партий и общин, религиозными деятелями и бизнесом по стабилизации ситуации. Рамапоса призвал население соблюдать спокойствие и воздерживаться от насилия. Он также предупредил, что недопустимо распространять в социальных сетях слухи и ложную информацию, а также заниматься подстрекательством. "Страна должна как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, и власти сделают все для этого", - заключил глава государства.

Хроника насилия

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно переросли в крупные беспорядки. Толпы молодых людей начали жечь на дорогах машины, грабить магазины, совершать акты вандализма. Мародеры забрасывали полицию камнями и бутылками, а также открывали по полицейским огонь. Нападениям подвергались машины скорой помощи, медики и работавшие в местах беспорядков журналисты. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория.

Полиция ЮАР подтвердила, что в ходе беспорядков с 10 июля погибли шесть человек. По данным местного телеканала INCA, утром в понедельник в пригороде Йоханнесбурга был найдено тело седьмого погибшего. В основном это охранники магазинов. Беспорядки продолжаются и во время комендантского часа, который действует по всей стране с 21:00 до 04:00 в связи с пандемией коронавируса.

С утра понедельника беспорядки в Гаутенге и родной для Зумы провинции Квазулу-Наталь расширились. Нормальное течение жизни было нарушено в городах Дурбан, Питермарицбург, Йоханнесбург, а также в столице страны Претории. Власти Йоханнесбурга закрыли центральные районы города для посещения из-за актов насилия. Полиция применяет резиновые пули для разгона мародеров, проводятся задержания людей, принимавших участие в грабежах.

Представитель полиции провинции Гаутенг Парбу Сьюперсад заявил в понедельник, что ситуация выходит из-под контроля властей. "Действуют мародеры, - отметил он. - Они не имеют никакого отношения к политике, это преступные деяния". В результате правительством было принято решение о направлении в Квазулу-Наталь и Гаутенг армейских частей для оказания помощи полиции. Действующая конституция ЮАР дает президенту страны право на развертывание войск для содействия полиции и службам безопасности, однако глава государства должен проинформировать о своем решении парламент.

Беспорядки уже начали сказываться на экономическом положении страны и ее граждан. Так, курс национальной валюты - ранда - упал за текущий день на 2% относительно доллара США. В ряде городов Квазулу-Наталь и Гаутенга ощущается нехватка бензина, за которым выстраиваются длинные очереди. Во второй половине дня в понедельник в двух этих провинциях закрылось большинство торговых центров, так как владельцы магазинов опасаются грабежей и поджогов. В результате в ряде мест люди не могут купить даже основные продукты питания.