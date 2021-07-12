Митинг у офиса правящей партии Грузии завершился задержанием 12 человек

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали 12 человек в ходе митинга у офиса правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в Тбилиси, который устроили гражданские активисты и политики, требующие отставки правительства. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МВД Грузии.

Массовые акции начались в Грузии после известия о смерти оператора грузинского телеканала TV Pirveli Александра Лашкаравы, который был избит 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения митинга. Оппоненты премьер-министра заявляют, что его позиция по вопросу планировавшегося в Тбилиси марша ЛГБТ-активистов спровоцировала радикально настроенных сторонников традиционных ценностей на насильственные действия.

"Сотрудники МВД мобилизованы в Тбилиси на территории, прилегающей к офису "Грузинской мечты", в связи с проходящей там акцией и максимально обеспечивают безопасность участников акции и общественный порядок. Участники акции вышли за рамки, допустимые законом о собраниях и свободе выражения. На данном этапе полиция в административном порядке задержала 12 человек", - говорится в заявлении МВД.

Митингующие дошли до офиса "Грузинской мечты" от проспекта Руставели, где с вечера проходил митинг за отставку правительства. Они забросали яйцами здание правящей партии, а также облили красной краской мобилизованных на охрану порядка полицейских, после чего началась потасовка. На данный момент митингующие начали расходиться, на месте остаются наряды полиции.

"Сегодня мы расходимся мирным образом, завтра хороним нашего Лексо. До свидания", - сказал гендиректор оппозиционного телеканала Mtavari Arxi Ника Гварамия, обращаясь к собравшимся.

Смерть Лашкаравы и акции протеста

Митинги с требованием отставки правительства проходят в Грузии с воскресенья. Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила, что будет бойкотировать работу парламента до отставки правительства. При этом в понедельник МВД объявило, что согласно предварительной версии следствия, причиной смерти телеоператора могла стать передозировка наркотиков.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Утром того дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что проведение этой акции является нецелесообразным, так как несет опасность гражданского противостояния. В свою очередь, защитники традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.