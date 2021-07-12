США намерены добиваться консульского доступа к трем задержанным в Гаити американцам

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты осведомлены о задержании в Гаити третьего гражданина, подозреваемого в участии в подготовке убийства президента этой страны Жовенеля Моиза. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы осведомлены о задержании третьего гражданина США. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, - сказал он. - Как и во всех случаях, мы обеспечим надлежащее консульское содействие задержанным гражданам".

"Предполагаю, что когда мы получим консульский доступ ко всем трем гражданам, то подтвердим это", - отметил Прайс.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.