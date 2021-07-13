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Администрация США попросила суд отклонить иски по TikTok

Минюст США пояснил, что больше не считает актуальной эту тяжбу
© AP Photo/Kiichiro Sato, File

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник обратилась в федеральный суд с просьбой отклонить апелляции министерства юстиции, которое в прошлом году оспаривало правомочность временной отмены запрета экс-главы Белого дома Дональда Трампа на скачивание приложения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Соответствующий документ размещен в понедельник в базе данных суда столичного округа Колумбия.

"Правительство подало прошение о добровольном прекращении рассмотрения в округе Колумбия обеих апелляций на предварительные судебные запреты, ранее вынесенные этим судом", - говорится в документе. Минюст США в связи с этим пояснил, что больше не считает актуальной эту тяжбу.

14 августа 2020 года Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента, издал указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с TikTok активов на территории Соединенных Штатов. Позднее Трамп заявил, что дал "предварительное согласие" на приобретение американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает персональные данные пользователей китайским властям.

9 июня текущего года Белый дом сообщил о подписании Байденом исполнительного указа, отменяющего введенные предыдущей американской администрацией ограничения на работу социальной сети TikTok и мессенджера WeChat. Упомянутые выше апелляции подготовил Минюст при президентстве Трампа. Ведомство оспаривало правомочность постановления суда Колумбии о приостановке исполнения указа о запрете скачивания приложения TikTok.

Теги
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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