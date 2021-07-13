В Японии считают, что развитие военных технологий КНДР несет неминуемую угрозу

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Стремление КНДР развивать собственные военные технологии несет серьезную и неминуемую угрозу безопасности Японии. Об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе японского оборонного ведомства под названием "Белая книга".

"Военные тенденции Северной Кореи несут серьезную и неминуемую угрозу безопасности Японии. Северная Корея неустанно движется по пути к созданию все более сложных и разнообразных способов нападения и последовательно усиливает и улучшает свои атакующие возможности", - говорится в докладе. Минобороны Японии подчеркивает, что развитие ракетных технологий КНДР делает все более сложным "раннее обнаружение запусков и перехват ракет".

В японском оборонном ведомстве подчеркнули, что в последние годы КНДР вела активную разработку новых и более продвинутых технологий, направленных на преодоление систем противоракетной обороны. "[Северная Корея] разрабатывает баллистические ракеты на твердом топливе, которые движутся на низкой высоте и измененной траектории по сравнению с привычными баллистическими ракетами", - отметили в Минобороны Японии, выразив серьезную обеспокоенность вероятностью того, что "подобные продвинутые технологии могут быть применены на ракетах дальнего действия".

Важнейшие сферы безопасности

Также в докладе говорится, что космос, киберпространство и сфера электромагнитных технологий в настоящее время оказывают важнейшее влияние на обеспечение безопасности.

В Минобороны страны выразили уверенность в том, что технологический прогресс оказывает сильнейшее влияние на вопросы обеспечения безопасности. Оборонное ведомство подчеркнуло важность космоса, киберпространства и электромагнитных технологий, а также технологий, "способных сыграть переломное значение в военном деле будущего - искусственный интеллект, сверхзвуковые технологии и технологии мощной энергетики".

Японское оборонное ведомство также выразило мнение, что в последние годы "наблюдается тенденция к затягиванию ситуаций в "серых зонах", связанных с территориями, суверенитетом и экономическими интересами". "И такая тенденция может усилиться в будущем", - констатирует министерство.

Оборонная политика КНР

Недостаток прозрачности в оборонной политике КНР стал причиной крайней обеспокоенности у стран региона, включая Японию, а также всего международного сообщества, говорится в докладе "Белая книга".

"Военные тенденции Китая вкупе с недостаточной прозрачностью китайской оборонной политики и военного дела стали причиной серьезной обеспокоенности стран региона, включая Японию, а также всего международного сообщества", - говорится в докладе. Минобороны Японии выразило надежду на то, что Китай будет играть активную роль в регионе "путем большего сотрудничества" с международным сообществом.

Японское оборонное ведомство также выразило обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками Китая "в одностороннем порядке изменить статус-кво в акватории островов" Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

В "Белой книге" по обороне также впервые была напрямую затронута тема Тайваня. "Стабилизация ситуации вокруг Тайваня важна для безопасности Японии и стабильного международного сообщества", - говорится в докладе. Там также выражена обеспокоенность в связи с возросшей активностью материкового Китая вокруг Тайваня и участившимися "заходами китайских самолетов в воздушное пространство вокруг Тайваня"

Конфликт вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.