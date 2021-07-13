Минобороны Японии отметило разработку Россией сверхзвукового вооружения

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии отмечает, что Россия продвигает разработку новых типов вооружения, включая сверхзвуковое, а также повышает свою активность в космической и электромагнитной области. Об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе японского оборонного ведомства под названием "Белая книга".

"Россия ведет модернизацию своего военного оборудования, включая стратегические ядерные силы, и постепенно повышает возможности своих войск к высадке в отдаленных регионах, создавая военные базы за пределами РФ", - говорится, в частности, в докладе. Россия, считают в Минобороны Японии, "продвигает разработку сверхзвукового вооружения и новых типов вооружения, в то же время повышая собственную активность в таких новых сферах, как космическая и электромагнитная".

Касаясь темы южных Курильских островов, Министерство обороны Японии подчеркнуло, что российская сторона продолжает наращивать военное присутствие на "северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), которые являются исконными японскими территориями". В японском оборонном ведомстве также отметили, что в последнее время российская сторона демонстрирует тенденцию на "размещение в дальневосточном регионе новейшего вооружения". "Необходимо продолжить наблюдение за военной активностью России на Дальнем Востоке, включая северные территории", - говорится в документе.

В Минобороны Японии также отметили продолжающееся укрепление военного сотрудничества между РФ и Китаем.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.