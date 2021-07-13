CNN: некоторые подозреваемые в убийстве президента Гаити были информаторами служб США

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Несколько человек, причастных к нападению, во время которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, ранее являлись информаторами правоохранительных органов США. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников, к таким выводам пришли следователи, устанавливающие обстоятельства произошедшего. В материале приводится заявление Управления по борьбе с распространением наркотиков США, которое подтвердило, что один из подозреваемых периодически являлся для его сотрудников "конфиденциальным источником" информации.

В заявлении уточняется, что после убийства Моиза этот информатор связался с сотрудниками управления. Те призвали его сдаться местным властям, а также оповестили о данных контактах официальных лиц в Гаити. В управлении уточнили, что указанный информатор, а также еще один подозреваемый в итоге сдались властям Гаити. Как отмечается в публикации, в управлении осведомлены о том, что название данной службы выкрикивали некоторые участники нападения на Моиза. Официальные лица США заверили, что нападавшие не являлись представителями управления.

Источники телеканала утверждают, что в числе подозреваемых есть лица, которые ранее являлись информаторами Федерального бюро расследований США. Представители ФБР отказались от комментариев. Они лишь заявили, что при проведении расследований используют "законные источники для сбора разведывательных данных".

В материале говорится, что некоторые из участников нападения являлись "колумбийскими наемниками, нанятыми через базирующуюся в штате Флорида компанию, работающую в сфере безопасности". Операцию, предположительно, координировал Кристиан Эмманюэль Санон, который находится под стражей в Гаити. Он якобы первоначально сообщил принятым на работу людям, что те должны его охранять. Как отмечается в публикации, появляется все больше информации, свидетельствующей о том, что нападение на Моиза могло быть частично подготовлено в США.

Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию 7 июля. После этого Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.