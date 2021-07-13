Президент Бразилии поддержал антиправительственные протесты на Кубе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку участникам антиправительственных выступлений на Кубе.

"[Выражаю] всестороннюю поддержку и солидарность с кубинским народом, который сегодня храбро требует окончания жестокой диктатуры, десятилетиями зверски уничтожающей его свободу, и одновременно с этим пытающейся продать миру иллюзию социалистического рая. Пусть демократия расцветет на Кубе и принесет ее народу лучшие дни", - написал политик в понедельник в Twitter.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

В понедельник утром Болсонару заявил, что воскресные протесты на Кубе вызывают сожаление и свидетельствуют о провале коммунистического и социалистического курса. Он отметил, что карибское государство переживает кризис в области продовольственного и лекарственного снабжения, а также испытывает серьезные перебои в электроснабжении. По его мнению, ответственность за ситуацию в стране несет "политическая элита", которая вместо того, чтобы стимулировать производство продуктов питания, "кормится с табачных плантаций".