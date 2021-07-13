ВМС Японии и ударная авианосная группа британских ВМС провели учения в Аденском заливе

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы Японии провели 11 и 12 июля учения в Аденском заливе с ударной группой ВМС Великобритании во главе с новейшим авианосцем Queen Elizabeth. Об этом во вторник сообщил журналистам японский министр обороны Нобуо Киси.

Отмечается, что в маневрах отрабатывалось совместное противодействие пиратам в этом регионе. Кроме того, в них приняли участие корабли ВМС Нидерландов и США, которые являются частью международной авианосной ударной группы (АУГ).

Авианосец Queen Elizabeth 22 мая покинул военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной АУГ. Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Полное водоизмещение Queen Elizabeth составляет 70,6 тыс. тонн, длина - 280 м, ширина - 73 м, максимальная скорость хода - 26 узлов, дальность плавания - до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км), команда - 679 человек. В авиагруппу корабля входят до 40 истребителей и вертолетов, в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и пяти вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.