Bloomberg: Меркель оскорбила Байдена отказом уступить по "Северному потоку - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся "Северного потока - 2", было оскорбительным для американской стороны. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клют в статье, опубликованной в понедельник.

Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются "продемонстрировать трансатлантическую гармонию". Вместе с тем, по мнению Клюта, "американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы - гнетущее беспокойство".

В материале отмечается, что Меркель "дважды проявила пренебрежение к [действующему президенту США Джо] Байдену". "Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий", - полагает Клют. "Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию", - говорится в статье.

Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта "станет обузой" для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к "отчуждению между США и европейскими партнерами". Автор считает, что вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.