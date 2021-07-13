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Акции протеста на Кубе

"Протесты ушли, проблемы остались". Куба после беспорядков

На улицах Гаваны после беспорядков увеличилось число полицейских патрулей. Они быстро реагируют на любого рода необычное поведение, поскольку, по оценкам властей, вероятность разного рода провокаций в настоящее время достаточно высока
© Евгений Задорожный/ТАСС

ГАВАНА, 13 июля. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Начавшиеся в воскресенье и стремительно распространившиеся протесты и беспорядки сразу в нескольких городах Кубы стали неожиданностью для властей острова. Многие эксперты называют произошедшее крупнейшими антиправительственными выступлениями за постреволюционную историю Кубы.

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В понедельник на улицах Гаваны увеличилось число полицейских патрулей, в городе дежурят сотрудники в военной форме и люди в гражданском - члены Комитета защиты Революции, отделения которого находятся в каждом районе еще с 1959 года. Людей на улицах немного, в том числе и из-за дождя. Патрулирующие столицу полицейские быстро реагируют на любого рода необычное поведение, поскольку, по оценкам властей, вероятность разного рода провокаций в настоящее время достаточно высока.

При подготовке материала корреспондент ТАСС пытался сделать снимки охраняющих улицы, но даже официальная журналистская аккредитация МИД республики не убеждала сотрудников правопорядка в исключительно профессиональных целях корреспондента. Также трудности возникли при передаче фотографий - интернет в эти дни на Кубе работает с перебоями. 

Что происходит на улицах 

Скоплений людей в центре города днем не наблюдается, однако в некоторых точках проходят митинги в поддержку действий руководства страны, а также присутствует агитация. На зданиях вывешены флаги республики, революционной организации Фиделя Кастро "Движение 26 июля" и Союза молодых коммунистов.

Собравшиеся на одну из демонстраций неподалеку от здания администрации Гаваны смотрят по телевизору выступление президента страны Мигеля Диас-Канеля, который днем ранее призвал защитников идей Революции выходить на улицы "для предотвращения провокаций против государства". В своей речи лидер подчеркнул, что власти не считают протесты мирными.

"Враги Кубы пытаются воспользоваться сложной ситуацией в нашей стране в разгар пандемии. И это вдобавок к криминальной геноцидной блокаде, которая лишь усилилась при правлении [экс-президента США Дональда] Трампа. Мы этого не допустим, улица принадлежит народу, революционерам", - заявила ТАСС участница митинга Сулейди. Утренние газеты в понедельник вышли с похожими заголовками.

Недалеко от места проведения манифестации, в исторических кварталах Старой Гаваны, сотрудница одного из кафе была менее однозначна. "Что скрывать, проблем очень много, властям надо что-то делать с ситуацией. Множество людей хотят больше возможностей улучшить свою жизнь. Тот же ресторанный бизнес, мягко говоря, устал от ковидных ограничений, а определенные продукты надо еще поискать. Но мне кажется, протесты не то что бы кардинально изменят ситуацию, не лучший способ", - сказала девушка.

Влияние соцсетей

Диас-Канель в своем выступлении также отметил, что против руководства острова из-за рубежа велась активная кампания в социальных сетях. Многие в конце 2018 года, когда на Кубе начал функционировать мобильный интернет, задавались вопросом: "А не используют ли это для организации "твиттерной" революции на острове, как уже происходило во многих странах?" И именно социальные сети сыграли важную роль в разрастании масштабов выступлений в воскресенье.

Слоганом протестов можно назвать хэштег #SOSCuba, который в течение последних дней довольно часто появлялся в сетях, и одной из целей его размещающих было привлечь внимание к эпидемиологической ситуации в провинции Матансас к востоку от Гаваны - там регистрируются максимумы случаев заражения коронавирусом, а в больницах не хватает медикаментов. Но второй подтекст #SOSCuba связан с требованиями "гуманитарной интервенции" со стороны международного сообщества. Есть примеры распространения фейков. Вплоть до настоящего момента в лентах противников власти в Twitter циркулирует фото якобы полной протестующих главной набережной столицы Малекон. Однако при более внимательном рассмотрении снимка неплохо различимы надписи на арабском и флаги Египта. 

Второй лозунг, активно использовавшийся протестующими на улицах в воскресенье - "Patria y vida" (исп. "Родина и жизнь") - в противовес лозунгу Кубинской революции "Patria o muerte" (исп. "Родина или смерть"). "Patria y vida" - запоминающийся, подчеркнуто гуманный слоган, позаимствованный из одноименной песни, в тексте которой подвергается резкой критике ситуация в стране и политика официальных властей. Трек записан тандемом исполнителей, среди которых - одна из наиболее известных кубинских групп Gente de zona.

Другие проблемы

В настоящее время на Кубе, помимо протестов, существует масса экономических проблем, наличие которых и справедливость возмущения ряда граждан президент признал в своем обращении. На острове наблюдается нехватка продовольствия, некоторые продукты можно приобрести только в валютных магазинах при том, что в банках иностранную валюту купить практически нереально. Раньше люди на черном рынке покупали наличные доллары в два раза дороже официального курса, но ровно до того момента, как банки перестали их принимать месяц назад. Валютную карту пополнить стало сложнее.

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Еще одна проблема - фактор ограничений, введенных в связи с пандемией: часть техники и продукции в текущем году многие торговцы привозили из России - одно из немногих направлений, где виза кубинцам для въезда не нужна, а авиарейсы осуществляются относительно регулярно. Однако представитель Минздрава Франсиско Дуран на днях объявил, что приезжающие из-за границы должны будут находиться на 14-дневном карантине в бесплатном обсерваторе или платном отеле. Еще одно ограничение - лишь одно место ввозимого багажа на человека.

Другой фактор - отключения электричества. Летом в условиях повышенной влажности и тропической жары без вентиляции помещений жить тяжело, а продукты, которые удалось купить, отстояв часовую очередь в магазин, в неработающем долгое время холодильнике пропадают. По информации из соцсетей, в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос к югу от Гаваны начались в том числе и по причине длительного отключения электроэнергии.

О понимании властями исключительной важности этого вопроса говорит то, что именно его в первую очередь затронул президент в обращении к гражданам, пообещав наладить электроснабжение. Фактор массовых отключений света вошел в сознание кубинцев еще с 90-х годов прошлого века, когда электричества могло не быть по восемь и более часов в сутки. И именно в 1994 году в разгар экономического кризиса после развала соцлагеря прошли антиправительственные выступления на набережной Малекон в районе муниципалитета Центральная Гавана. Тогда проблему протестов удалось решить при прямом участии Фиделя Кастро, но с тех пор при любых плановых отключениях электроэнергии в Центральной Гаване всегда есть свет.

Создаваемая же в интернете иллюзия "мы можем все" сподвигла многих участников протестов к более радикальным действиям, таким, как забрасывание камнями полиции, переворачивание патрульных машин и битье витрин, что символично, валютных магазинов с последующим выносом всего их содержимого. Так или иначе, к большому числу проблем, которые стоят перед руководством острова, прибавилась еще одна - факт открытых выступлений противников нынешнего курса сразу в нескольких городах. 

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