"Протесты ушли, проблемы остались". Куба после беспорядков

ГАВАНА, 13 июля. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Начавшиеся в воскресенье и стремительно распространившиеся протесты и беспорядки сразу в нескольких городах Кубы стали неожиданностью для властей острова. Многие эксперты называют произошедшее крупнейшими антиправительственными выступлениями за постреволюционную историю Кубы.
В понедельник на улицах Гаваны увеличилось число полицейских патрулей, в городе дежурят сотрудники в военной форме и люди в гражданском - члены Комитета защиты Революции, отделения которого находятся в каждом районе еще с 1959 года. Людей на улицах немного, в том числе и из-за дождя. Патрулирующие столицу полицейские быстро реагируют на любого рода необычное поведение, поскольку, по оценкам властей, вероятность разного рода провокаций в настоящее время достаточно высока.
При подготовке материала корреспондент ТАСС пытался сделать снимки охраняющих улицы, но даже официальная журналистская аккредитация МИД республики не убеждала сотрудников правопорядка в исключительно профессиональных целях корреспондента. Также трудности возникли при передаче фотографий - интернет в эти дни на Кубе работает с перебоями.
Что происходит на улицах
Скоплений людей в центре города днем не наблюдается, однако в некоторых точках проходят митинги в поддержку действий руководства страны, а также присутствует агитация. На зданиях вывешены флаги республики, революционной организации Фиделя Кастро "Движение 26 июля" и Союза молодых коммунистов.
Собравшиеся на одну из демонстраций неподалеку от здания администрации Гаваны смотрят по телевизору выступление президента страны Мигеля Диас-Канеля, который днем ранее призвал защитников идей Революции выходить на улицы "для предотвращения провокаций против государства". В своей речи лидер подчеркнул, что власти не считают протесты мирными.
"Враги Кубы пытаются воспользоваться сложной ситуацией в нашей стране в разгар пандемии. И это вдобавок к криминальной геноцидной блокаде, которая лишь усилилась при правлении [экс-президента США Дональда] Трампа. Мы этого не допустим, улица принадлежит народу, революционерам", - заявила ТАСС участница митинга Сулейди. Утренние газеты в понедельник вышли с похожими заголовками.
Недалеко от места проведения манифестации, в исторических кварталах Старой Гаваны, сотрудница одного из кафе была менее однозначна. "Что скрывать, проблем очень много, властям надо что-то делать с ситуацией. Множество людей хотят больше возможностей улучшить свою жизнь. Тот же ресторанный бизнес, мягко говоря, устал от ковидных ограничений, а определенные продукты надо еще поискать. Но мне кажется, протесты не то что бы кардинально изменят ситуацию, не лучший способ", - сказала девушка.
Влияние соцсетей
Диас-Канель в своем выступлении также отметил, что против руководства острова из-за рубежа велась активная кампания в социальных сетях. Многие в конце 2018 года, когда на Кубе начал функционировать мобильный интернет, задавались вопросом: "А не используют ли это для организации "твиттерной" революции на острове, как уже происходило во многих странах?" И именно социальные сети сыграли важную роль в разрастании масштабов выступлений в воскресенье.
Слоганом протестов можно назвать хэштег #SOSCuba, который в течение последних дней довольно часто появлялся в сетях, и одной из целей его размещающих было привлечь внимание к эпидемиологической ситуации в провинции Матансас к востоку от Гаваны - там регистрируются максимумы случаев заражения коронавирусом, а в больницах не хватает медикаментов. Но второй подтекст #SOSCuba связан с требованиями "гуманитарной интервенции" со стороны международного сообщества. Есть примеры распространения фейков. Вплоть до настоящего момента в лентах противников власти в Twitter циркулирует фото якобы полной протестующих главной набережной столицы Малекон. Однако при более внимательном рассмотрении снимка неплохо различимы надписи на арабском и флаги Египта.
Второй лозунг, активно использовавшийся протестующими на улицах в воскресенье - "Patria y vida" (исп. "Родина и жизнь") - в противовес лозунгу Кубинской революции "Patria o muerte" (исп. "Родина или смерть"). "Patria y vida" - запоминающийся, подчеркнуто гуманный слоган, позаимствованный из одноименной песни, в тексте которой подвергается резкой критике ситуация в стране и политика официальных властей. Трек записан тандемом исполнителей, среди которых - одна из наиболее известных кубинских групп Gente de zona.
Другие проблемы
В настоящее время на Кубе, помимо протестов, существует масса экономических проблем, наличие которых и справедливость возмущения ряда граждан президент признал в своем обращении. На острове наблюдается нехватка продовольствия, некоторые продукты можно приобрести только в валютных магазинах при том, что в банках иностранную валюту купить практически нереально. Раньше люди на черном рынке покупали наличные доллары в два раза дороже официального курса, но ровно до того момента, как банки перестали их принимать месяц назад. Валютную карту пополнить стало сложнее.
Еще одна проблема - фактор ограничений, введенных в связи с пандемией: часть техники и продукции в текущем году многие торговцы привозили из России - одно из немногих направлений, где виза кубинцам для въезда не нужна, а авиарейсы осуществляются относительно регулярно. Однако представитель Минздрава Франсиско Дуран на днях объявил, что приезжающие из-за границы должны будут находиться на 14-дневном карантине в бесплатном обсерваторе или платном отеле. Еще одно ограничение - лишь одно место ввозимого багажа на человека.
Другой фактор - отключения электричества. Летом в условиях повышенной влажности и тропической жары без вентиляции помещений жить тяжело, а продукты, которые удалось купить, отстояв часовую очередь в магазин, в неработающем долгое время холодильнике пропадают. По информации из соцсетей, в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос к югу от Гаваны начались в том числе и по причине длительного отключения электроэнергии.
О понимании властями исключительной важности этого вопроса говорит то, что именно его в первую очередь затронул президент в обращении к гражданам, пообещав наладить электроснабжение. Фактор массовых отключений света вошел в сознание кубинцев еще с 90-х годов прошлого века, когда электричества могло не быть по восемь и более часов в сутки. И именно в 1994 году в разгар экономического кризиса после развала соцлагеря прошли антиправительственные выступления на набережной Малекон в районе муниципалитета Центральная Гавана. Тогда проблему протестов удалось решить при прямом участии Фиделя Кастро, но с тех пор при любых плановых отключениях электроэнергии в Центральной Гаване всегда есть свет.
Создаваемая же в интернете иллюзия "мы можем все" сподвигла многих участников протестов к более радикальным действиям, таким, как забрасывание камнями полиции, переворачивание патрульных машин и битье витрин, что символично, валютных магазинов с последующим выносом всего их содержимого. Так или иначе, к большому числу проблем, которые стоят перед руководством острова, прибавилась еще одна - факт открытых выступлений противников нынешнего курса сразу в нескольких городах.