"Протесты ушли, проблемы остались". Куба после беспорядков

ГАВАНА, 13 июля. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Начавшиеся в воскресенье и стремительно распространившиеся протесты и беспорядки сразу в нескольких городах Кубы стали неожиданностью для властей острова. Многие эксперты называют произошедшее крупнейшими антиправительственными выступлениями за постреволюционную историю Кубы.

В понедельник на улицах Гаваны увеличилось число полицейских патрулей, в городе дежурят сотрудники в военной форме и люди в гражданском - члены Комитета защиты Революции, отделения которого находятся в каждом районе еще с 1959 года. Людей на улицах немного, в том числе и из-за дождя. Патрулирующие столицу полицейские быстро реагируют на любого рода необычное поведение, поскольку, по оценкам властей, вероятность разного рода провокаций в настоящее время достаточно высока.

При подготовке материала корреспондент ТАСС пытался сделать снимки охраняющих улицы, но даже официальная журналистская аккредитация МИД республики не убеждала сотрудников правопорядка в исключительно профессиональных целях корреспондента. Также трудности возникли при передаче фотографий - интернет в эти дни на Кубе работает с перебоями.

Что происходит на улицах

Скоплений людей в центре города днем не наблюдается, однако в некоторых точках проходят митинги в поддержку действий руководства страны, а также присутствует агитация. На зданиях вывешены флаги республики, революционной организации Фиделя Кастро "Движение 26 июля" и Союза молодых коммунистов.

Собравшиеся на одну из демонстраций неподалеку от здания администрации Гаваны смотрят по телевизору выступление президента страны Мигеля Диас-Канеля, который днем ранее призвал защитников идей Революции выходить на улицы "для предотвращения провокаций против государства". В своей речи лидер подчеркнул, что власти не считают протесты мирными.

"Враги Кубы пытаются воспользоваться сложной ситуацией в нашей стране в разгар пандемии. И это вдобавок к криминальной геноцидной блокаде, которая лишь усилилась при правлении [экс-президента США Дональда] Трампа. Мы этого не допустим, улица принадлежит народу, революционерам", - заявила ТАСС участница митинга Сулейди. Утренние газеты в понедельник вышли с похожими заголовками.

Недалеко от места проведения манифестации, в исторических кварталах Старой Гаваны, сотрудница одного из кафе была менее однозначна. "Что скрывать, проблем очень много, властям надо что-то делать с ситуацией. Множество людей хотят больше возможностей улучшить свою жизнь. Тот же ресторанный бизнес, мягко говоря, устал от ковидных ограничений, а определенные продукты надо еще поискать. Но мне кажется, протесты не то что бы кардинально изменят ситуацию, не лучший способ", - сказала девушка.

Влияние соцсетей

Диас-Канель в своем выступлении также отметил, что против руководства острова из-за рубежа велась активная кампания в социальных сетях. Многие в конце 2018 года, когда на Кубе начал функционировать мобильный интернет, задавались вопросом: "А не используют ли это для организации "твиттерной" революции на острове, как уже происходило во многих странах?" И именно социальные сети сыграли важную роль в разрастании масштабов выступлений в воскресенье.

Слоганом протестов можно назвать хэштег #SOSCuba, который в течение последних дней довольно часто появлялся в сетях, и одной из целей его размещающих было привлечь внимание к эпидемиологической ситуации в провинции Матансас к востоку от Гаваны - там регистрируются максимумы случаев заражения коронавирусом, а в больницах не хватает медикаментов. Но второй подтекст #SOSCuba связан с требованиями "гуманитарной интервенции" со стороны международного сообщества. Есть примеры распространения фейков. Вплоть до настоящего момента в лентах противников власти в Twitter циркулирует фото якобы полной протестующих главной набережной столицы Малекон. Однако при более внимательном рассмотрении снимка неплохо различимы надписи на арабском и флаги Египта.

Второй лозунг, активно использовавшийся протестующими на улицах в воскресенье - "Patria y vida" (исп. "Родина и жизнь") - в противовес лозунгу Кубинской революции "Patria o muerte" (исп. "Родина или смерть"). "Patria y vida" - запоминающийся, подчеркнуто гуманный слоган, позаимствованный из одноименной песни, в тексте которой подвергается резкой критике ситуация в стране и политика официальных властей. Трек записан тандемом исполнителей, среди которых - одна из наиболее известных кубинских групп Gente de zona.

Другие проблемы

В настоящее время на Кубе, помимо протестов, существует масса экономических проблем, наличие которых и справедливость возмущения ряда граждан президент признал в своем обращении. На острове наблюдается нехватка продовольствия, некоторые продукты можно приобрести только в валютных магазинах при том, что в банках иностранную валюту купить практически нереально. Раньше люди на черном рынке покупали наличные доллары в два раза дороже официального курса, но ровно до того момента, как банки перестали их принимать месяц назад. Валютную карту пополнить стало сложнее.